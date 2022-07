CASSIBILE (SIRACUSA) – Il pusher ha capito di non avere scampo quando ha visto il labrador antidroga Ivan dirigersi verso un piccolo scomparto ricavato accanto al contatore dell’elettricità, dove i carabinieri hanno trovato e sequestrato 4 buste contenenti circa 21 grammi di cocaina. Così, supportati dall’unità cinofila di Nicolosi, i militari hanno arrestato un 24enne di Cassibile gravato da numerosi precedenti per reati in materia di droga.