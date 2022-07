Accoltellato a morte dopo una lite

SIRACUSA – Un 38enne di Lentini, Roberto Raso, è stato ucciso ieri sera intorno a mezzanotte in via Silvio Pellico, centro storico di Lentini, nel Siracusano. Secondo i carabinieri che indagano sul delitto, Raso sarebbe stato accoltellato al termine di una lite. L’aggressore Antonio Montalto, 23 anni di Lentini si è costituito poco dopo. Ancora non è chiara la dinamica dell’omicidio. Gli investigatori, coordinati dalla Procura di Siracusa, stanno cercando di ricostruire quanto accaduto in via Silvio Pellico: forse una lite e poi Montalto avrebbe estratto, secondo una prima ricostruzione, un coltello e sferrato un fendente. La vittima subito dopo l’aggressione è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I dove è deceduto poco dopo.