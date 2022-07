A Catania oltre 1.800 nuovi positivi

Sono 6.436 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia a fronte di 28.095 tamponi. Il giorno prima i nuovi positivi erano 8.584. Il tasso scende dal 27 al 23%. I guariti sono 2.669, i decessi 7. Negli ospedali i ricoverati sono 1.007, quattro in meno rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 43, due in più.

A livello provinciale si registrano a Catania 1.833, a Palermo 1.767 casi, a Messina 1.233, a Trapani 674, a Siracusa 644, ad Agrigento 626, a Ragusa 568, a Enna 416, a Caltanissetta 321.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 79.920. Ieri erano 98.044. Le vittime del virus sono 44, in calo rispetto alle 93 di ieri. Eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 303.848 tamponi, con il tasso di positività che si attesta al 26% (ieri 25). Sono 350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.044 (+180). Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.300.072. In totale sono 19.439.501 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.106. I dimessi e i guariti sono 17.970.323, con un incremento di 44.312.