Palermo, Castagnini resta

PALERMO – Rinnovo di contratto per un’altra stagione per il direttore sportivo del Palermo Renzo Castagnini. Il responsabile dell’area tecnica rosanero aveva il contratto in scadenza e l’allenatore Silvio Baldini aveva posto la conferma di Castagnini come unica condizione per la sua permanenza sulla panchina del Palermo. La scelta di confermare il gruppo squadra che ha centrato la promozione in serie B è stata condivisa e accettata anche dai prossimi nuovi proprietari del City Football Group che a giorni rileveranno l’ottanta per cento delle quote del club dall’attuale proprietà della famiglia Mirri.

Anche Dario Mirri rimarrà al suo posto nelle vesti di presidente. “Al termine del triennio sportivo, con due promozioni in tre stagioni – scrive il Palermo in una nota – il club ha deciso di rinnovare la fiducia al suo direttore con l’augurio di continuare il percorso di valore dimostrato negli ultimi anni, verso nuovi e sempre più esaltanti successi. A Renzo, un grande in bocca al lupo per la nuova stagione in Serie B da parte del presidente Dario Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.