MESSINA – Sul viadotto Ritiro sono stati terminati i lavori per la realizzazione della carreggiata lato valle, che sostituisce definitivamente i 950 metri della vecchia struttura, sull’A20 Messina-Palermo. Dopo i collaudi positivi eseguiti nei giorni scorsi, Autostrade siciliane ha disposto l’apertura al traffico veicolare a partire dalle ore 11 di lunedì 27 giugno. Questa nuova carreggiata accoglierà su una sola corsia i mezzi in transito verso verso Palermo, mentre le attività di tecnici e operai si potranno concentrare adesso contemporaneamente sulla realizzazione della campata lato monte e del nuovo bypass. Realizzato in cemento armato nei pressi della galleria Baglio (la penultima prima dell’uscita obbligatoria dello svincolo di Giostra), il bypass permetterà lo scambio del traffico da monte a mare riducendo il doppio senso di circolazione da undici a soli tre chilometri.