Giornata infernale per i vigili del fuoco di Catania: sono stati 87 gli interventi nel territorio provinciale a causa degli incendi. Nella maggior parte dei casi si trattava di sterpaglie, in fiamme per la temperature particolarmente alta di oggi. Tra gli altri i roghi al villaggio Goretti, in via Adone a S.G. Galermo e in via Capo Passero, che ha richiesto l’intervento di più mezzi. A Librino, in viale Grimaldi, ancora rifiuti bruciati, come testimonia il video.

Fuoco a Librino