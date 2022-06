A Clorinda Mazzarino il Premio Ippocrate

CATANIA – E’ stata sempre “la prof di tutti” per la sua disponibilità con gli studenti di medicina a cui ha insegnato la Patologia generale ma soprattutto come vivere la medicina di laboratorio e non solo. Clorinda Mazzarino è la vincitrice del Premio Ippocrate, l’annuale riconoscimento alla carriera dei più brillanti medici catanesi istituito dall’Ordine dei medici della provincia etnea, a cui negli anni l’Albo degli odontoiatri ha fatto seguire il Premio Sant’Apollonia.

È la prima volta che il premio, consegnato dal presidente Igo La Mantia, viene assegnato a una donna. Tra i vincitori del passato Ferdinando Latteri, Riccardo Vigneri e Lorenzo Pavone.