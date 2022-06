CATANIA – Le atmosfere del Taormina Film Fest, con collegamenti ogni sera da domenica 26 giugno a sabato 2 luglio, animeranno il maxischermo di piazza Università per la visione di catanesi e turisti, che potranno prendere posto sulle poltroncine sistemate per l’occasione e seguire diretta la rassegna cinematografica che si svolge al Teatro antico. In primo piano la cerimonia di apertura della 68ma edizione; ospite il regista Francis Ford Coppola, a seguire la proiezione del film ‘Il padrino’.