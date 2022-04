Ecco i progetti per ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania

CATANIA – “Siamo a buon punto. A metà aprile i progettisti consegneranno lo studio. Il progetto è esecutivo, quindi potremo benissimo pubblicare la gara per individuare l’impresa che dovrà eseguire i lavori. Credo che ragionevolmente in un paio d’anni Catania potrà inaugurare, se non ci saranno difficoltà di ordine burocratico o giuridico, il suo primo museo dell’Etna”. Così ha annunciato, parlando dei lavori nell’ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci stamane nel capoluogo etneo rispondendo alle domande dei giornalisti a margine di una visita nell’Accademia di Belle Arti. “Non sarà solamente della città – ha aggiunto il governatore – e consentirà una conoscenza e una promozione del nostro vulcano indissolubilmente legata poi all’effettiva capacità del turista di andare sui luoghi. Potremmo vivere di Etna 12 mesi l’anno se ci fosse una strategia comune in Italia e all’estero. Su quest’obiettivo stiamo lavorando”.

“All’interno del governo regionale abbiamo valutato la possibilità di affidare all’Accademia di Belle Arti di Catania un’ala dell’ex ospedale Vittorio Emanuele – ha aggiunto Musumeci -. La notizia sarà resa ufficiale tra qualche giorno. Lì gli allievi potranno lavorare con centinaia di aule e decine di laboratori in maniera assolutamente razionale, ordinata, come è giusto che avvenga per una struttura di alta formazione con l’Accademia”.