“Dialogo e fede per la pace”

CATANIA – “Ci sentiamo fratelli in un cammino comune per un dialogo costruttivo in un momento storico che chiede a tutte le persone di testimoniare che la fede costruisce la pace, rispetta la dignità dell’uomo e non è mai motivo di violenza”. Così ha affermato l’arcivescovo di Catania, Luigi Renna, nella Moschea della Misericordia, al primo incontro ufficiale con la comunità musulmana cittadina, alla presenza dell’imam Kheit Abdelhafid, arrivato durante i tempi di Quaresima e Ramadan. All’incontro hanno partecipato anche rappresentanze della Caritas Diocesana e della Comunità di Sant’Egidio.

Monsignor Renna ha consegnato il messaggio che annualmente il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso invia alle comunità islamiche in occasione del mese di Ramadan e una colomba, tipico dolce pasquale dall’elevato valore simbolico. “Una visita particolarmente gradita da tutta la comunità musulmana – ha sottolineato l’Imam – un gesto che ci dà fiducia sulla strada che abbiamo imboccato che si sviluppa soltanto se sostenuta da un dialogo proficuo”.

“Anche noi cattolici – ha osservato monsignor Renna – stiamo vivendo un periodo importante che in questi giorni s’incrocia col mondo musulmano: il digiuno che ci insegna il sacrificio, l’elemosina che ci fa essere solidali e poi la preghiera che eleva il nostro cuore all’Altissimo. Mi auguro che prosegua su questi tre pilastri il vostro cammino del Ramadan e sono sicuro che insieme faremo tanta strada nello spirito della fraternità”.

“Le necessità sono davvero tante, Catania ha enormi potenzialità, ma anche tante contraddizioni. Vorrei che il popolo catanese acquisisse sempre più speranza e fiducia nelle proprie capacità e comprendesse che solo camminando assieme si potranno raggiungere determinati obiettivi – ha aggiunto Renna -. Serve una coralità che attualmente non vedo, un’unità che trovo necessaria dal punto di vista civile, politico e anche ecclesiale e interreligioso”.