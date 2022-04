Auto rubate e pronte per essere smontate

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno denunciato un pregiudicato di 38 anni specializzato in furto d’auto. L’uomo, infatti, tra il 3 e il 4 aprile scorso, aveva rubato due Fiat Panda, una parcheggiata all’interno di un complesso condominiale in via Villini a Mare e l’altra in via Nicolò Giannotta. Entrambe le auto sono state ritrovate nel quartiere di Picanello, lasciate parcheggiate sulla pubblica via, pronte per essere smantellate al fine di vendere i pezzi di ricambio sul mercato nero. Ad una delle due Fiat rubate erano già stati smontati i sedili anteriori e posteriori, l’autoradio e il ruotino di scorta. L’uomo, rintracciato, è stato messo alle strette e ha subito confessato: all’interno di un garage sono stati recuperati i sedili anteriori e posteriori della macchina, l’autoradio e il ruotino di scorta.