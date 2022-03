Vede i carabinieri e lancia la lupara dal balcone

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – I carabinieri di Aci Sant’Antonio, coadiuvati dai colleghi del Nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un uomo di 42 anni per detenzione di armi clandestine e ricettazione. I militari dell’Arma si sono recati presso l’abitazione di via Biagio Pace, nella frazione di Lavinaio. Alla vista dei militari l’uomo, che in verità avrebbe tardato ad aprire la porta d’ingresso, è stato notato uscire da una porta sul retro dell’abitazione e lanciare due buste sul terreno di una proprietà attigua, mentre il cane antidroga Ivan ha segnalato il verosimile recente “transito” di droga nel bagno, verosimilmente fatta sparire attraverso il water. I militari, che nel frattempo avevano circondato l’abitazione, hanno recuperato le buste lanciate dal balcone, al cui interno si trovavano un fucile a canne mozze lupara cal. 16, con il calciolo segato e la matricola abrasa, unitamente a 22 munizioni.

L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Armerina.