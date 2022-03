Danni al cavalcavia, chiuso tratto Noto-Rosolini

NOTO – A causa di alcuni cedimenti di parte di un cavalcavia all’altezza del chilometro 26 sull’A18 Siracusa-Gela è stata disposta la temporanea chiusura al traffico del tratto compreso tra lo svincolo di Noto e quello di Rosolini in entrambi i sensi di marcia. Lo rende noto il Consorzio autostrade siciliane. Chi viaggia in direzione Gela deve osservare l’uscita obbligatoria a Noto per rientrare allo svincolo di Rosolini. Chi invece è in transito in direzione Siracusa deve osservare l’uscita obbligatoria a Rosolini per rientrare al casello di Noto.