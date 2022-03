Eolie, mare in burrasca

Continua l’ondata di scirocco alle Eolie e già da ieri pomeriggio c’è stata la sospensione di alcuni collegamenti con Milazzo. Il cattivo tempo dovrebbe durare fino a domenica con il rischio di isolamento per l’arcipelago.

Il traghetto della Siremar che collega le Eolie con Napoli non è salpato. Gli aliscafi della Liberty Lines collegano le isole, ma con difficoltà soprattutto negli approdi esposti al vento che arriva da sud. A Lipari si approda nello scalo alternativo di Punta Scaliddi, mentre a a causa del mare in burrasca sono state soppresse le corse per Alicudi e Filicudi. Nelle altre isole minori si viaggia con riserva. Difficoltà anche per l’ormeggio delle navi della Siremar. Nella rada di Lipari si sono rifugiati la nave cisterna della Marnavi di Napoli e il traghetto della Green Fleet di Messina che trasporta i rifiuti.