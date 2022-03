Scaricava rifiuti speciali: super multa al catanese

CATANIA – Un 34enne sorpreso a Catania a sversare in un cassonetto di via Fiorentino un ingente quantitativo di rifiuti speciali come materiali lignei e beni durevoli, che invece dovrebbe essere conferiti in discarica, è stato denunciato alla Procura dalla polizia municipale per traffico illecito di rifiuti.

L’uomo, che non ha saputo dare spiegazioni della sua condotta in violazione del codice penale, è stato anche sanzionato con 3.200 euro di multa. “Arrivano i risultati di un’intensa attività che la nostra polizia municipale sta compiendo – ha commentato l’assessore all’Ecologia e alla polizia locale Andrea Barresi – per fermare la vergognosa abitudine che si trascina da anni di gettare a Catania rifiuti non conformi di ogni genere spesso provenienti da fuori città. Stiamo ponendo un argine a una situazione finora incontrollata ma è indispensabile che vi sia la collaborazione dei cittadini e venga agevolata la differenziazione dei rifiuti, unico modo per evitare il collasso economico finanziario del sistema e migliorare il contesto ambientale della città su cui registriamo comunque un crescente aumento dei livelli di raccolta differenziata”.

“Nei prossimi giorni – ha aggiunto Barresi – il consiglio comunale dovrà esitare il regolamento per installare oltre un centinaio di telecamere in città, strumento per comminare sanzioni a chi viola le regole del regolare conferimento e sono certo che il civico consesso non farà mancare il proprio contributo responsabile, funzionale a migliorare il decoro della città”.