Sbancano sabbia alla Plaia senza autorizzazioni

I finanzieri della Sezione operativa navale di Catania hanno sequestrato un’area di demanio marittimo in concessione a un noto stabilimento balneare del capoluogo etneo. I militari hanno individuato, dal mare, consistenti lavori di escavazione e di sbancamento di materiale sabbioso nel litorale della Plaia, eseguiti con l’uso di un mezzo meccanico e per i quali non sarebbero stati richiesti i titoli autorizzativi, che avrebbero dovuto essere rilasciati dall’Ufficio del Demanio della Regione Siciliana. Sequestrata la porzione di arenile interessata dai lavori, oltre al mezzo meccanico utilizzato per lo sbancamento. Denunciato il gestore dello stabilimento balneare per distruzione e deturpamento di bellezze naturali.