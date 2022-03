VITTORIA (RAGUSA) – Rapinatore solitario in azione a Scoglitti, frazione di Vittoria: non riesce a prendere il contante perché custodito nelle cassaforte a tempo della banca e, prima di fuggire, porta via il borsello di un dipendente. I carabinieri cercano di identificarlo visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.