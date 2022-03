Fuga da film con le arance, preso catanese

ENNA – La polizia di Catenanuova hanno intercettato due auto cariche di arance che, alla vista della pattuglia, si sono date a precipitosa fuga. Durante un lungo inseguimento verso Catania una delle due ha effettuato un’inversione di marcia, mentre gli occupanti della seconda hanno abbandonato la macchina proseguendo la fuga a piedi.

Ma il conducente, un catanese in affidamento in prova ai servizi sociali, è stato fermato e denunciato per resistenza e ricettazione. Sul suo mezzo trasportava quasi 500 chilogrammi di arance.