I sindaci siciliani e l’eroe ucraino

PALERMO – “E’ morto mentre distribuiva generi alimentari e medicine alla sua gente. Consapevole del pericolo non si è tirato indietro. Per questo motivo, in rappresentanza di tutti i sindaci della Sicilia, esprimiamo il nostro cordoglio per un’altra morte ingiusta che si aggiunge allo strazio e allo sfacelo cui stiamo assistendo in questi giorni”.

Leoluca Orlando, presidente dell’Anci Sicilia, ha ricordato Yuri Illich Prylypko, primo cittadino di Gostomel. “I sindaci – ha concluso Orlando – si trovano sempre in prima linea, al servizio delle comunità in qualsiasi situazione. L’uccisione del sindaco di Gostomel ci lascia attoniti e tutti insieme condanniamo con forza la violenza e l’assurdità di questa guerra”.