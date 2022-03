CATANIA – Due uomini sono stati arrestati a Catania per il tentato furto di un’auto. La polizia è stata chiamata in via Vescovo Maurizio, all’altezza dell’istituto Marconi, dove era stato segnalato l’assalto a una minicar in sosta. Gli agenti hanno bloccato due individui che poco prima avevano forzato la portiera facendo scattare l’allarme sonoro.