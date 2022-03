Caduta masso sulla A18

MESSINA – Un masso di grandi dimensioni è caduto sulla carreggiata dell’autostrada A18 tra Sant’Alessio e Santa Teresa Riva, in direzione Messina. La grossa pietra è stata “persa” da un camion.

Fortunatamente l’incidente non ha prodotto danni a persone o mezzi, ma solo vistosi rallentamenti del traffico. L’enorme blocco, probabilmente da utilizzare per la realizzazione di una barriera marina a Spisone, ha invaso la strada nel punto in cui era stato istituito il doppio senso di circolazione per consentire a monte le opere di rifacimento del manto stradale.