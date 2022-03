Arsenale in casa a Palagonia

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 43enne per detenzione abusiva di armi clandestine e munizioni. Durante una perquisizione in locali in suo uso, i militari hanno sequestrato una pistola calibro 8 marca Walther modello Ppk con matricola (già in dotazione alle forze di polizia della Germania Ovest), una pistola calibro 9×18 marca Makarov modello HM27 (già in dotazione alle forze di polizia russe) e un fucile automatico marca Beretta con matricola abrasa. Trovate anche delle munizioni: 31 proiettili calibro 9×18, 33 per carabina a pallini 9×21, 1 per revolver calibro 38, 50 cartucce calibro 16 e 76 calibro 12.

Inoltre, all’interno di una cassaforte stati trovati, sebbene regolarmente detenuti da una familiare, ma nella disponibilità del 43enne, cinque fucili: una carabina calibro 22 marca Beretta, un fucile a caricamento singolo marca S. Etienne calibro 24, un fucile a doppietta marca Ager – Chocherill calibro 16, un fucile marca Beretta calibro 12 e un fucile a retrocarica calibro 12 oltre a 17 cartucce calibro 16. Le armi, tutte sequestrate e perfettamente funzionanti, saranno inviate ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti balistici del caso. Il Gip ha convalidato l’arresto, disponendo che l’uomo sia posto ai domiciliari.