Catania, sala giochi nel circolo privato

CATANIA – La Squadra Amministrativa della Polizia di Catania ha svolto controlli in una sala giochi in via Gorizia. Gli agenti, attraverso la lettura dello Statuto, hanno subito sospettato che l’attività fosse totalmente abusiva. Sebbene la natura giuridica dovesse essere quella di un circolo privato, all’interno sono stati trovati 14 apparecchi elettronici da gioco, funzionanti come slot machine, privi del prescritto nulla osta e non conformi alle caratteristiche previste dall’art.110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Due avventori presenti erano privi della tessera di affiliazione, uno dei quali intento a giocare alle macchine da gioco, pur essendo senza green pass. Il proprietario è stato multato per un importo complessivo di 154.000 euro, oltre a un verbale di 400 euro per aver consentito l’accesso a un avventore privo di green pass, sanzionato a sua volta. Sono in corso accertamenti sulla validità della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di cui il titolare era in possesso.