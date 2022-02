Sangue sulle strade siciliane: muore una 18enne, 20enne gravissima

Due gravi incidenti molto simili sulle strade siciliane. Uno in viale del Fante a Palermo: una Fiat 600 è finita contro un muro ad angolo con viale Rocca e una ragazza di 18 anni, Carlotta Rosano, è morta, mentre tre amiche sono rimaste gravemente ferite. Le giovani sono state portate all’ospedale Villa Sofia. Sulla giovane alla guida si stanno eseguendo gli esami alcolemici e tossicologici.

Tra Riesi e Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, una ragazza di 20 anni, D. D., è in gravissime condizioni. Di notte stava tornando a casa assieme al fidanzato quando quest’ultimo, probabilmente a causa della nebbia e della velocità elevata, ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un muretto. I due ragazzi sono stati trasportati al vicino ospedale di Mazzarino. Qui però le condizioni della ventenne sono apparse subito gravi ed è stato disposto il trasferimento all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. La giovane, che ha riportato traumi severi e lesioni interne, è stata operata e adesso è ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Il ragazzo invece avrebbe riportato solo la frattura del polso.