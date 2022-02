Nuovi casi Covid, Palermo la provincia più colpita

Sono 3.339 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, un numero simile a quello di ieri, quando erano stati 3.358. La Regione Sicilia riporta che del numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 1.252 sono relativi a giorni precedenti al 26 febbraio. L’Isola è al secondo posto per numero di nuovi contagi, al primo il Lazio con 3.900. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 32.473 test, con il tasso di positività che scende dall’11 al 10,2%. Cinque i morti (riferiti a giorni precedenti), circa 3.680 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverati 73 pazienti (-4), in area medica 1.048 (+2).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati nelle province: 1.395 a Palermo, 824 a Messina, 723 a Catania, 363 a Siracusa, 346 a Trapani, 297 ad Agrigento, 285 a Ragusa, 191 a Caltanissetta, 167 a Enna.

In tutta Italia sono 30.629 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 38.375). Le vittime sono invece 144 (ieri 210). I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati sono 317.784 (ieri 434.077). Il tasso di positività è al 9,6%, in aumento rispetto all’8,8% di ieri. Sono invece 733 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 30 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 26. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.868, ovvero 235 in meno rispetto a ieri. Sono 12.764.558 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.122.278, in calo di 18.280 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 154.560. I dimessi e i guariti sono 11.487.720, con un incremento di 50.014 rispetto a ieri.