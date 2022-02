Bianco, il papa e sant’Agata

L’ex sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha donato stamattina a Papa Francesco, durante una visita in Vaticano in qualità di presidente del Consiglio nazionale dell’Anci, un bassorilievo del busto di Sant’Agata. L’ha comunicato Bianco sulla sua pagina Facebook.

“Ho sempre vissuto la festa di Sant’Agata con grande coinvolgimento e profonda devozione. Da sindaco di Catania ho anche avuto il privilegio di vivere da vicino dei momenti emozionanti come pochi… Ma mai avrei pensato di trascorrere un 5 febbraio come quello di oggi. In Vaticano, da Papa Francesco! Questa mattina eravamo più di cento, con in testa il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, che ha ringraziato il Pontefice per la vicinanza mostrata ai sindaci, soprattutto negli ultimi due anni di pandemia”.

“Al termine dell’udienza, un momento che conserverò per sempre tra i ricordi più belli e intensi della mia vita: ho avuto l’onore di omaggiare personalmente il Papa con un preziosissimo bassorilievo del busto della nostra Santa Patrona, realizzato da Amalia Peditto e donato dalla dottoressa Marina La Falce. Ho consegnato al Papa anche una bella foto di Fabrizio Villa con l’uscita della Santa il pomeriggio del 5. Che gioia! Che emozione! Nel giorno di Sant’Agata non potevo chiedere di più. Non ci sono parole per dirvi quanto io sia felice!”.