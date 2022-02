“Rifiuti in via Carnazza, chi pulisce questo scempio?”

Ormai da circa dieci giorni cumuli di spazzatura campeggiano sulla via Carnazza, a Tremestieri Etneo. In realtà siamo a un passo da Catania, in un punto di collegamento cruciale tra l’hinterland e la città. Attorno diversi asili e scuole elementari e medie, oltre a varie attività commerciali. Il servizio della raccolta rifiuti nella zona è stato finora gestito in maniera efficace, con cassonetti posti ogni giorno, dalle 7 alle 11, in vari punti del quartiere, raccogliendo, con un sistema di turnazione, tutti i tipi di spazzatura, dall’umido alla plastica, dal vetro alla carta e così via. Con in più una stazione mobile per la raccolta di ogni materiale posta al largo Carnazza e attiva tutte le mattine. I cassonetti continuano a essere posizionati (ormai invadendo la strada e ostacolando la sosta alle auto) e ritirati, ma la montagna di immondizia resta là, a far bella mostra di sé, tra odori nauseabondi e il rischio invasione di topi. A chi spetta ripulire questo scempio?

