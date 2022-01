Sicilia, il Covid allenta ancora la presa

Sono 7.100 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 7.369. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 45.661 test, con il tasso di positività che rimane per il terzo giorno consecutivo al 15%. Quarantasette i morti, circa 5.500 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 145 persone (-5).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 1.602 a Catania, 1.587 a Palermo, 998 a Siracusa, 933 a Messina, 835 a Ragusa, 588 a Caltanissetta, 504 a Trapani, 453 ad Agrigento, 158 a Enna.

In tutta Italia sono 143.898 i nuovi casi. Ieri erano stati 155.697. Le vittime sono 378, mentre ieri erano state 389. Effettuati 1.051.288 test (ieri 1.039.756), il tasso di positività è al 13,7%, in calo rispetto al 15% di ieri.

Sono 1.630 i pazienti nelle terapie intensive, 15 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 126. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.796, ovvero 57 in meno rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono 10.683.948 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 2.668.828, in diminuzione di 37.625 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 145.537. I dimessi e i guariti sono 7.869.583 con un incremento di 181.594 rispetto a ieri.