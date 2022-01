Agente penitenziario morto suicida ad Enna

ENNA – Un sostituto commissario del corpo di polizia penitenziaria di 58 anni, in servizio nel carcere di Enna, si è tolto la vita in auto mentre si stava recando al lavoro. A dare la notizia è il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria. “E’ una notizia agghiacciante, che sconvolge tutti noi – dichiara il segretario Donato Capece – che ricorda come quello dei poliziotti penitenziari suicidi sia un dramma che va avanti da tempo senza segnali di attenzione da parte del ministero della Giustizia e del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria”.