Si barrica in un palazzo con droga e pregiudicati

CATANIA – Blitz antidroga a Librino, dove un pluripregiudicato ha occupato abusivamente un immobile sottoposto a custodia giudiziaria destinandolo a ritrovo di pluripregiudicati e luogo di traffici illegali. Alla vista dei poliziotti, l’uomo si è barricato in un palazzo di via Sanguinelli al fine di impedire la perquisizione domiciliare opponendo resistenza a pubblico ufficiale. In un’altra circostanza, la polizia è riuscita ad entrare ed eseguire la perquisizione, rinvenendo residui di sostanza stupefacente (la restante gettata nel water) e 270 munizioni di vario calibro. Il malvivente, tra l’altro, ha dichiarato di essere affetto da Covid 19, affermando però di aver fatto autonomamente il tampone rapido con esito positivo senza farlo certificare dal medico per evitare il provvedimento dell’isolamento fiduciario.

Sempre in quell’immobile, la polizia ha eseguito un altro arresto e sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Altri soggetti erano presenti quali assuntori di droga, mentre un giovane è indagato perché trovato in possesso di un coltello di genere vietato.