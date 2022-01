Sempre lui: scippo e anziano in ospedale

ADRANO (CATANIA) – Era stato denunciato pochi giorni fa per l’aggressione a una donna di 62 anni, alla quale fu strappata di dosso la borsa contenente pochi spiccioli. Adesso si scopre che lo stesso uomo si era reso responsabile, circa una settimana prima, di un analogo assalto ai danni di una coppia di anziani, che ha provocato nel marito la rottura del bacino.

Approfittando del buio della sera si era avventato con inaudita violenza addosso agli anziani, che in quel momento stavano rientrando a piedi a casa, dopo una serata trascorsa assieme ad amici. Nel momento in cui la coppia si è immessa in una stretta via del centro storico (via Castelli), l’uomo ha affiancato i due e con un gesto fulmineo, sporgendo il proprio braccio dal finestrino, ha strappato la borsa tenuta in mano dalla donna, tirando via anche la sciarpa che aveva al collo.

Il marito nel tentativo di fermare il rapinatore è stato trascinato dall’auto, cadendo rovinosamente per terra e riportando la frattura del bacino. Esaminando i video registrati dagli impianti di video sorveglianza installati nella zona, la polizia ha potuto trovare il colpevole. Sempre lo stesso.