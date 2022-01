Sono oltre 300 i positivi al virus e il sindaco di Lipari Marco Giorgianni chiude tutto. “Ho deciso di mantenere chiuse le scuole fino al 23 gennaio. Sono sospese anche tutte le attività sportive e ludiche all’aperto”. “Credo anche – ha aggiunto – che i positivi possono essere ancor di più perché il personale dell’Usca è limitato e sta facendo salti mortali per far fronte alle continue richieste di vaccini e di tamponi. Si consideri che oltre a Lipari deve anche seguire le altre sei isole dell’arcipelago. Con questi numeri è probabile che arriverà la zona arancione. Per le scuole saranno i presidi a decidere eventualmente per la dad”. “Superfluo aggiungere – conclude – che sono preoccupato e meno male che anche i cittadini si sono resi conto della gravità della situazione e in questi giorni c’è stata una vera e propria corsa per la vaccinazione”