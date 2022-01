PORTO EMPEDOCLE (AGRIGENTO) – Il Tar ha respinto il ricorso di Calogero Lattuca, arrivato terzo tra i candidati a sindaco di Porto Empedocle alle scorse elezioni, che sosteneva che durante le operazioni elettorali si fossero verificate delle anomalie in tutte le sezioni e che gli uffici elettorali non avevano attribuito tutte le preferenze spettanti al ricorrente; ed ancora che ai rappresentanti di lista non fosse stato consentito di assistere alle operazioni elettorali. Il collegio ha deciso che Calogero Martello resterà in carica, mentre Calogero Lattuca dovrà rimborsare al comune di Porto Empedocle ed a Martello le spese giudiziali 7.000 euro oltre oneri di legge.