Morto Di Marzio, portò Catania in A

CATANIA – All’età di 82 anni si è spento Gianni Di Marzio, storico artefice della promozione in Serie A del Catania nella stagione 1982/83. Il tecnico dei 40mila all’Olimpico: il popolo rossazzurro lo ha sempre ricordato così. Indimenticabile quel 25 giugno 1983, quando il pareggio senza reti contro la Cremonese regalò il salto di categoria e una gioia immensa a quanti vissero quella memorabile giornata romana. Di Marzio, napoletano di nascita, ha sempre mantenuto un rapporto speciale con Catania. Amava Napoli, ma anche la città etnea, dove è cresciuto pure il figlio Gianluca, e Acicastello. Ed è stato proprio Gianluca ad annunciarne la morte: “E ora chi glielo dice a Diego (Maradona) che potrai finalmente allenarlo per sempre?”.

Il Calcio Catania esprime cordoglio per la scomparsa di mister Di Marzio: “Ci lascia Gianni Di Marzio, che guidò i rossazzurri alla promozione in Serie A nel 1983: con la sua passione intrisa di saggezza calcistica, con la sua competenza e il suo carisma, l’allenatore, nato a Napoli nel 1940, seppe creare un gruppo fortissimo e un’atmosfera indescrivibile nella sua bellezza, che rese ancor più forte una squadra capace di entrare prepotentemente e per sempre nel cuore dei tifosi. Esprimiamo immensa gratitudine: mister Di Marzio, protagonista della nostra storia, ha amato profondamente Catania, il Catania e i catanesi, amici mai dimenticati anche a distanza di decenni dalla splendida impresa sportiva compiuta allo stadio Olimpico di Roma. In vista della gara con il Catanzaro, in programma domenica 30 gennaio, il Calcio Catania ha richiesto alla Lega l’autorizzazione ad apporre una fascia in segno di lutto al braccio dei calciatori e ad osservare un minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio.

Cordoglio arriva anche da Palermo: “Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo Fc piangono la scomparsa di Gianni Di Marzio, allenatore rosanero nella stagione 1991-1992 e grande uomo di sport, profondamente legato alla Sicilia e alla sua gente”. Oltre che tecnico della prima squadra rosanero, Di Marzio era stato anche consulente, ma soprattutto amico, dell’ex patron Zamparini che lo volle accanto a lui nel 2016 per provare a raggiungere la salvezza in Serie A. L’obiettivo fu centrato all’ultima giornata dopo una rimonta che resta ancora nel ricordo dei tifosi rosanero.