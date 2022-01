Mussomeli, medici argentini mandano 2500 curriculum

MUSSOMELI (CALTANISSETTA) – Sono oltre 2.500 i curricula di medici specializzati inviati dall’Argentina per lavorare all’ospedale “Longo” di Mussomeli. Il Comune ha stipulato un accordo di cooperazione internazionale con l’Unr – Università pubblica di Rosario (Argentina) finalizzato – tra le altre cose – all’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di medici specialisti argentini (chirurghi, pediatri, anestesisti, medici di medicina d’urgenza, ortopedici, fisiatri), disposti a trasferirsi a Mussomeli per prestare la propria opera professionale. “Al momento l’Università pubblica di Rosario – spiega il sindaco Giuseppe Catania – è impegnata nella acquisizione di ulteriori manifestazioni di interesse suddivise per specializzazione. Abbiamo inoltrato i primi tre curricula appartenenti ai medici specialisti, muniti di regolare decreto di riconoscimento rilasciato dal Ministero della salute italiano. Si tratta di tre chirurghi (uno dei quali anche pediatra) con significativa esperienza professionale, oltre che con passaporto italiano e con decreto di riconoscimento del titolo rilasciato dal Ministero della salute. L’urgenza che abbiamo manifestato all’Asp scaturisce dalla necessità assoluta di affrontare e risolvere definitivamente la criticità in cui versa attualmente il reparto chirurgia, che vede ad oggi la presenza di un solo chirurgo con contratto a termine in scadenza il 31 marzo di quest’anno”.