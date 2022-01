FLORIDIA (SIRACUSA) – I carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un pregiudicato di Floridia. Durante le operazioni i militari hanno notato un revolver, calibro 44 magnum, poggiato sul comodino della camera dal letto. Probabilmente il soggetto, che non si aspettava una perquisizione, non ha avuto il tempo di nascondere l’arma. L’uomo è finito ai domiciliari per detenzione illegale di arma.