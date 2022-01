L’opposizione contro Pogliese: “Troppi danni ai catanesi, si dimetta”

CATANIA – Arrivano le reazioni della politica dopo la nuova sospensione del sindaco di Catania Salvo Pogliese, fermato per la seconda volta dalla legge Severino dopo la condanna per peculato ai tempi in cui era deputato dell’Ars. “L’amministrazione Pogliese, ormai al tramonto qualsiasi decisione prenderà il sindaco, sarà ricordata per il caos di questi mesi”, afferma la coordinatrice del Partito democratico a Catania, Elisabetta Vanin. “Il nulla amministrativo, nessuna programmazione per spendere le risorse a disposizione, la mancanza di una visione, ma soprattutto la sospensione del sindaco per le sue vicende processuali, come previsto dalla legge. Un tira e molla che il primo cittadino sta facendo subire alla città. La candidatura di una persona sotto processo per quel tipo di reato, che se condannata avrebbe lasciato la città senza guida, com’è puntualmente avvenuto, era un rischio altissimo”.

Sempre dal lato dell’opposizione ci va giù dura anche la Sinistra italiana: “Catania si ritrova nuovamente senza sindaco, in piena pandemia, con una città allo sfascio e con una amministrazione che non è riuscita a risolvere nessuno dei problemi che si proponeva di affrontare: dal dissesto alla crisi economica e occupazionale, dalla gestione dei rifiuti alla viabilità e al traffico, dalle prospettive di sviluppo al sistema trasporti, dalla sicurezza degli edifici pubblici alla gestione dell’ordinaria amministrazione, dalla cura dell’esiguo verde pubblico alla transizione ecologica, sino allo stato di degrado inverosimile della zona industriale che ci ha portato a perdere investimenti e prospettive occupazionali. Adesso il sindaco la smetta di pensare alla sua carriera politica, prenda atto che la sua esperienza è stata politicamente disastrosa e che Catania ha bisogno di un’amministrazione nel pieno delle sue funzioni, quindi rassegni le dimissioni”.

A favore di Pogliese interviene Alberto Cardillo, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: “Ricordiamoci che avrebbe potuto godere dell’immunità da parlamentare europeo e invece nel 2018 scelse di scendere in campo per amministrare la Catania. Vedremo cosa accadrà con le proposte di modifica della scelerata legge Severino e con il referendum sul tema che sarà celebrato in primavera. L’auspicio è che il sindaco possa presto tornare nel posto in cui i cittadini hanno voluto che fosse”.

Anche per Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia, “Pogliese è vittima ancora una volta di un’ingiustizia. La legge Severino – norma assurda, che andrebbe completamente riscritta – viene interpretata in modo errato e in contrasto con una recente sentenza della Corte costituzionale, e dunque dalla prefettura di Catania è stata inviata una nota al Comune etneo che ripristina la sospensione del primo cittadino. Una procedura aberrante, una sgrammaticatura democratica che il Parlamento ha il dovere di sanare il prima possibile”.