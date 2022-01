PALERMO – “Ancora una volta, i nostri dipendenti sono bersaglio di atti incivili che macchiano la nostra terra. Non posso che esprimere tutta la mia solidarietà nei confronti dei lavoratori della Rap che, rimuovendo il frutto di atti incivili (ingombranti abbandonati) si sono imbattuti in un ulteriore e più grave atto di inciviltà. A tutela dei nostri operai, ai quali tutta l’azienda è vicina, presenteremo formale denuncia con l’auspicio che i malfattori possano presto essere assicurati alla giustizia” . A dichiararlo l’amministratore unico di Rap, Girolamo Caruso, dopo avere saputo che gli operatori della Rap sono stati aggrediti a sassate questo pomeriggio in via Diego Orlando, angolo via Antonio Mongitore, durante le attività di bonifica e prelievo dei rifiuti ingombranti. Sul posto le forze dell’ordine per consentire il prosieguo delle attività in sicurezza.

“Si tratta dell’ennesimo intollerabile gesto di brutale violenza e auspico che si faccia chiarezza su un fenomeno che sembra, con forte evidenza, far parte di un preciso disegno criminale retto da organizzazioni e collegamenti criminali che operano in città e che l’amministrazione comunale ha più volte denunciato. Non si tratta, infatti, di azioni sporadiche e isolate date la dimensione e la grave diffusione del fenomeno. – dice il sindaco, Leoluca Orlando -. Ringrazio le forze dell’ordine per il loro prezioso intervento e mi auguro che possano, insieme alla magistratura, fare presto chiarezza su queste azioni strumentali, finalizzate al turbamento dell’ordine pubblico e individuare i responsabili di un ormai sempre più evidente disegno criminale organizzato”.