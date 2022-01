Camionista uccide donna e scappa

PALERMO – Incidente mortale in piazza Torrelunga, a Palermo, dove una donna di 68 anni, Antonina Sorintano, è stata travolta da un camion. Secondo quanto raccolto dalle forze dell’ordine molti testimoni hanno urlato non appena hanno visto il camion che ha investito la donna. Ma il camionista pare non si sia accorto di nulla e sia andato via senza fermarsi.

Gli agenti di polizia e i vigili urbani hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per individuare il pirata della strada. E non mancano le polemiche sulla viabilità pericolosa. “Le strade nella zona tra piazza Torrelunga e via Messina Marine sono sempre più pericolose per i pedoni, in quanto il traffico veicolare pesante, per via dei problemi al ponte Corleone, è stato dirottato verso le vie Galletti, Giafar e Messina Marine”: lo afferma Pasquale Tusa, consigliere della II Circoscrizione di Palermo, dopo l’incidente che si è verificato in piazze Torrelunga. “Sono dispiaciuto e rivolgo le condoglianze alla famiglia delle vittima – aggiunge – Mi sono trovato sul posto poco dopo l’incidente e sono rimasto di ghiaccio vedendo il lenzuolo sopra un corpo steso sull’asfalto”.