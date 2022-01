La moglie lo respinge, lui la picchia in strada

PATERNO‘ (CATANIA) – Picchia la moglie in strada perché lei non vuole soddisfare le sue voglie di intimità. Manette per un uomo di 44 anni di Paternò arrestato in flagranza per maltrattamenti e minacce da una pattuglia della Guardia di finanza.

Sedati gli animi i militari hanno appurato al termine della confessione della donna spaventata ed in evidente stato confusionale, che denunciava di essere stata aggredita e minacciata dal marito. Portata immediatamente al pronto soccorso dell’ospedale di Paternò i medici riscontravano i segni delle violenze sul corpo della vittima. Accompagnata in caserma la donna ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente e fisicamente presso la loro casa per essersi rifiutata di soddisfare le sue richieste di intimità. Fuggita dall’abitazione, sarebbe stata raggiunta per strada dal marito che avrebbe continuato con le percosse. I finanziari hanno scoperto anche che in passato, l’uomo avrebbe rivolto episodi violenza domestica, circostanze che avrebbero indotto la donna ad allontanarsi per qualche tempo dal paese con la figlioletta di pochi mesi. Vicende già al centro di un separato procedimento penale a suo carico, ancora in fase di indagini preliminari, per maltrattamento, violenza sessuale, e induzione alla prostituzione presso il Tribunale etneo. L’uomo è stato fermato e successivamente raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Catania e rinchiuso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.