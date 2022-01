Covid, boom di nuovi casi a Palermo

Sono 7.917 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 400 in più rispetto a ieri. In aumento anche i test effettuati, 50.327, contro i 41.955 di ieri, con il tasso di positività che scende dal 17,9 al 15,7%. La Sicilia è al nono posto per numero di nuovi contagi, al primo la Lombardia con 27.808. I decessi sono 51 (solo uno riferito a oggi, tutti gli altri a giorni precedenti), 2.055 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 155 persone (-3), in area medica i pazienti sono 1.460 (-4).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 2.327 a Palermo, 1.393 a Catania, 1.026 a Messina, 804 a Ragusa, 786 a Siracusa, 536 a Caltanissetta, 466 ad Agrigento, 416 a Trapani, 163 a Enna.

In tutta Italia sono 167.206 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 186.740). Le vittime sono invece 426, mentre ieri erano state 469. I tamponi molecolari e antigenici sono 1.097.287 (ieri 1.397.245). Il tasso di positività è al 15,2%, in aumento rispetto al 13,4% di ieri. Sono 1.665 le terapie intensive, 29 meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 123. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 20.001, ovvero 26 in meno rispetto a ieri. Dall’inizio della pandemia sono 10.383.561 gli italiani contagiati dal Covid. Gli attualmente positivi sono 2.716.581, in aumento di 27.319 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 144.770. I dimessi e i guariti sono invece 7.522.210 con un incremento di 139.421 rispetto a ieri.