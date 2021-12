Sicilia: il Covid allenta la presa

Sono 1.037 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 782. Risale però a livelli record il numero dei tamponi effettuati: 35.240. Dunque si abbassa notevolmente il tasso di positività: dal 5,1 al 2,9%. Otto i decessi, 627 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 48 persone (-4). Sale invece il numero dei pazienti complessivi negli ospedali: ora è 474 (+24).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 252 a Catania, 222 a Palermo, 136 ad Agrigento, 117 a Messina, 111 a Trapani, 103 a Siracusa, 49 a Caltanissetta, 33 a Enna, 14 a Ragusa.

In tutta Italia sono 20.677 i nuovi positivi. Ieri erano stati 12.712. Sono 120 le vittime in un giorno, ieri erano state 98. Effettuati 776.363 test (ieri 313.536), in netto calo il tasso di positività, al 2,66%, ieri era superiore al 4%.

Sono 863 i pazienti in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 93. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 7.163, ovvero 212 in più rispetto a ieri. Sono 297.394 gli attualmente positivi, 6.637 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.258.886, i morti 135.049. I dimessi e i guariti sono 4.826.443, con un incremento di 13.908 rispetto a ieri.