L’ex di Jenny si è sparato alla tempia

CATANIA – E’ stato trovato morto in un casolare abbandonato del rione Campo di mare di Catania Sebastiano Spampinato, il 30enne sospettato del femminicidio di Giovanna ‘Jenny’ Cantarero, la 27enne uccisa a colpi di pistola nella tarda serata del 10 dicembre scorso in una strada della periferia tra Misterbianco e Catania davanti al panificio-pasticceria nel quale aveva finito il suo turno di lavoro.

Il giovane si è sparato alla tempia. Aveva avuto una ‘relazione burrascosa’ con la ragazza ed era l’unico indagato per l’omicidio. Non ha lasciato alcun biglietto per spiegare i motivi del suo gesto. La pistola con la quale si è ucciso sarà inviata al Ris di Messina per gli accertamenti balistici e per accertare se sia la stessa arma con la quale è stata uccisa la 27enne. Spampinato, già sposato, lavorava in un centro scommesse dell’hinterland etneo.

L’omicidio-suicidio ricalca la vicenda di Vanessa Zappalà, 26 anni, uccisa il 22 agosto scorso ad Aci Trezza (Catania) dall’ex fidanzato, Antonino Sciuto, 38 anni, che non le dava pace dopo che lei aveva troncato la loro relazione. Il pomeriggio del giorno dopo l’uomo fu trovato dai carabinieri impiccato in un casolare nelle campagne di Trecastagni.