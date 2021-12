A18, albero si schianta su un’auto

ACIREALE (CATANIA) – “Sono un miracolato, sono scampato alla morte e a una tragedia annunciata”. E’ ancora scosso Andrea Cosimo Fassari, l’automobilista centrato in pieno da un albero di alto fusto che si è schiantato sulla sua Nissan Qashqai mentre percorreva l’A18 Messina-Catania tra Acireale e il casello di San Gregorio.

La prontezza di riflessi del conducente ha evitato il peggio: una brusca manovra, tra l’altro istintiva, avrebbe potuto provocare un tamponamento a catena. Sono evidenti comunque i danni riportato dall’auto, seriamente danneggiata nella parte anteriore e con il parabrezza in frantumi.

“Mi ritengo fortunato – aggiunge Fassari – io e la mia compagna non abbiamo riportato lesioni anche se, per lo spavento, non dormiamo la notte. E’ assurdo che si debba rischiare la vita sull’autostrada”. E in effetti i pericoli sull’A18 sono tanti: dalla caduta di alberi e massi alle buche, senza contare restringimenti e continui cambi di corsia con doppi sensi di marcia chilometrici.