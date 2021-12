Zaki libero: “Grazie italiani”

Patrick Zaki è stato scarcerato da un commissariato di Mansura. Lo studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcere da 22 mesi, ha abbracciato la madre. L’abbraccio è avvenuto in una stretta via su cui affaccia il commissariato di polizia circondato da numerose transenne.

“Tutto bene”: queste le prime parole che Patrick Zaki ha pronunciato, parlando in italiano, appena rilasciato. “Voglio dire molte grazie agli italiani, a Bologna, all’Università, ai miei colleghi, a chiunque mi abbia sostenuto”, ha poi detto lo studente visibilmente commosso.