Catania-Palermo, curva nord esaurita

E’ partita bene la prevendita per il derby tra Catania e Palermo, in programma domenica al Massimino alle 14.30.

Oltre duemila i biglietti staccati martedì, primo giorno in cui erano acquistabili i tagliandi d’ingresso per la grande classica del calcio siciliano. Nel pomeriggio, invece, è arrivata la comunicazione ufficiale dell’esaurimento dei posti in curva nord.

Dopo aver ridotto i prezzi in occasione della gara interna col Potenza, quando i presenti furono 2.817 (1.034 abbonati e 1.783 spettatori muniti di biglietto), la società rossazzurra ha adottato anche in questa occasione una politica di prezzi ribassati e di agevolazioni per alcune categorie.

Le tariffe ridotte (under 15, over 65, donne) prevedono che si paghi 5 euro nelle curve, 10 in tribuna B, 15 in tribuna A. Queste, invece, le tariffe a prezzo intero: curve 10 euro, tribuna B 15, tribuna A 20, tribuna elite 45.

Il Catania ha inoltre replicato l’apertura dei botteghini del Massimino estendendola alla domenica. Da giovedì, dunque, sarà possibile acquistare i biglietti per il derby anche recandosi allo stadio nei seguenti orari: giovedì 9, venerdì 10 e sabato 11 dicembre dalle ore 9 alle ore 20, domenica 12 dicembre dalle 9 alle ore 12.

Al derby potranno assistere pure i tifosi del Palermo grazie al via libera concesso dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.