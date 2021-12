Sicilia: incidenza Covid scende a 2,6%, a Catania 1/3 dei nuovi casi

Sono 618 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, ieri erano 975. L’Isola è al nono posto in Italia (al primo c’è il Veneto con 3.516). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 23.329 test, con il tasso di positività che si abbassa dal 3 al 2,6%. Dieci i morti, 709 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 366 persone (-11), delle quali 46 nei reparti di terapia intensiva (stesso numero di ieri).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati in base alle province: 228 a Catania, 93 a Palermo, 72 a Trapani, 62 a Caltanissetta, 57 ad Agrigento, 49 a Siracusa, 23 a Messina, 21 a Enna, 13 a Ragusa.

In tutta Italia sono 17.959 i nuovi positivi. Ieri erano stati 15.756. Sono 86 le vittime in un giorno, ieri erano state 99. Effettuati 564.698 test (ieri 695.136), il tasso di positività è al 3,2%, in crescita rispetto al 2,3% di ieri.

Sono 791 (ieri 776) i pazienti in terapia intensiva in Italia. Gli ingressi giornalieri sono 62. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.099, ovvero 21 in più rispetto a ieri. Sono 249.214 gli attualmente positivi, 8.320 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.152.264, i morti 134.472. I dimessi e i guariti sono 4.768.578, con un incremento di 9.540 rispetto a ieri.