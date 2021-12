SIRACUSA – La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bimba di un anno e 10 mesi a Rosolini, nel Siracusano. Stava giocando con la sorellina quando sarebbe stata colta da un malore e sarebbe svenuta.

Immediati i soccorsi dei genitori, originari del Marocco ma da anni residenti nel Siracusano, ma i medici del pronto soccorso non sono riusciti a salvarla. Disposta l’autopsia sul corpo della bimba per chiarire le cause del decesso.