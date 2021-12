Messina alla deriva, Sciotto se ne va

Una disfatta che fa male. Il Messina si consegna in trasferta a un trionfale 5-0 della Turris che induce addirittura il presidente Pietro Sciotto ad annunciare l’addio: “Mi sento umiliato, distrutto – dichiara in diretta alla radio -, non posso più andare avanti. Questa situazione mi fa soffrire da mesi”.

Imbarazzante la prestazione della squadra di Capuano in una partita contrassegnata da una tripletta di Santaniello. Il primo gol dell’attaccante dopo 15′, quindi alla mezz’ora il raddoppio di testa. All’inizio della ripresa il tris a conclusione di una lunga azione d’attacco, nel finale segnano Giannone e Franco. Per il Messina, che rimane adagiato sul fondo della classifica, è notte fonda.

TURRIS-ACR MESSINA 5-0

TURRIS (3-4-3): Perina 6; Manzi 6.5, Lorenzini 6.5, Esempio 6.5; Finardi 6, Tascone 6.5, Franco 6.5 (36′ st Iglio sv), Varutti 6.5 (23′ st Loreto 6); Giannone 6.5 (36′ st Pavone sv), Santaniello 7.5 (43′ D’Oriano sv), Leonetti 6.5 (23′ st Bordo). In panchina: Abagnale, Loreto, Zanoni, Di Nunzio, Ghislandi, Palmucci, Longo, Sartore. Allenatore: Caneo 7.

ACR MESSINA (3-4-3): Lewandowski 5.5; Celic 5 (1′ st Rondinella 6), Carillo 5, Mikulic 5; Simonetti 6, Fofana 6, Konate 5 (1′ st Balde 6), Fazzi 5.5; Catania 5.5 (13′ st Di Stefano 5), Russo 5 (1′ st Damian 6), Adorante 5.5. In panchina: Fusco, Fantoni, Busatto, Marginean, Nicosia. Allenatore: Capuano 5.

ARBITRO: Moriconi 5.5.

RETI: 15′ pt Santaniello, 29′ pt Santaniello, 12′ st Santaniello, 32′ st Giannone, 35′ st Franco.

NOTE: pomeriggio con cielo sereno, terreno in buone condizioni, spettatori 856. Ammoniti: Kanote, Russo, Manzi, Damian. Angoli: 4-7. Recupero: 1′, 0′.