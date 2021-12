Covid: impennata a Messina

Sono 1.028 i nuovi casi di Covid in Sicilia, ieri erano 887. L’Isola è al settimo posto in Italia (al primo posto c’è la Lombardia con 3.278). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 21.717 test, con il tasso di positività che sale dal 3,7 al 4,7%. Sei i morti, 308 i guariti. Nelle rianimazioni sono ricoverate 48 persone (+4), mentre il totale negli ospedali sale a 435 (+35).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 354 a Messina, 186 a Palermo, 177 a Catania, 101 a Siracusa, 69 a Trapani, 65 a Caltanissetta, 42 a Ragusa, 22 ad Agrigento, 12 a Enna.

In tutta Italia sono 19.215 i nuovi positivi. Ieri erano stati 21.042. Sono 66 le vittime in un giorno, ieri erano state 96. Effettuati 501.815 test (ieri 565.077), il tasso di positività è al 3,8% (ieri era al 3,7%).

Sono 829 i pazienti in terapia intensiva, 11 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 54. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 6.697 (158 in più rispetto a ieri). Sono 284.877 gli attualmente positivi, 10.995 in più nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 5.225.517, i morti 134.831. I dimessi e i guariti sono 4.805.809, con un incremento di 8.151 rispetto a ieri.